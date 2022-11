Alessia Piperno | Ho visto | subito e sentito cose tremende Lotterò per il popolo iraniano

ROMA - "Oggi è lunedì, oggi in prigione si fa la doccia. Domani è martedì, ci sono i cinque minuti d'aria". Ricordi dei "giorni più duri della mia vita" che la blogger(rilasciata il 10 novembre dopo essere stata prigioniera in Iran più di un mese) condivide su Instagram per la prima volta dopo essere tornata dall'Iran, dove è stata rinchiusa in ...'Oggi è lunedì, oggi in prigione si fa la doccia. Domani è martedì, ci sono i cinque minuti d'aria'. Ricordi dei 'giorni più duri della mia vita' che la bloggercondivide su Instagram per la prima volta dopo essere tornata dall'Iran , dove è stata rinchiusa in carcere 45 giorni. La sua è una consapevolezza nuova: 'Ho visto, subito e sentito ...Dopo essere stata rilasciata il 10 novembre, per la prima volta Laessia Pieperno parla della prigionia di oltre un mese nel carcere di Evin in Iran ...La blogger rientrata a Roma pubblica di nuovo sul suo profilo Instagram raccontando la sua esperienza nel carcere di Evin: "I giorni più duri ...