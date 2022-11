Alessandria - Il Comune abolisce le facilitazioni per elettriche e plug-in

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 novembre 2022) A certe amministrazioni locali non vanno più bene neppure le autoe ibride-in: la guerra va fatta all'auto tout court. Così la pensa, che a partire dall'1 gennaio 2023 abolirà tutte le agevolazioni per Ev e Phev, annullando i permessi rilasciati per il transito e la sosta nella Ztl e la possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle zone a pagamento. Fuori tutti. Il provvedimento riguarda, dunque, le auto con emissioni fino a 20 g/km e comprese tra 21 e 60 g/km, per le quali i permessi in scadenza il 31 dicembre non saranno rinnovabili. La scelta della giunta è giustificata con la volontà di disincentivare l'uso dell'auto privata, di qualunque tipo essa sia, per l'accesso al centro cittadino; i fondi che saranno risparmiati (ilpagava il corrispettivo delle mancate entrate alla ...