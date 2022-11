Afghanistan | fustigazioni e fame | cosa sta succedendo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Da quando nell’agosto 2021 i talebani hanno assunto il controllo dell’i diritti basilari sono sotto attacco. Nell’ultimo rapporto di Amnesty International sono state denunciate torture e sparizioni, arresti e imprigionamenti. Accanto all’assenza di diritti, le pubblichee la vendita di minori e in un’inchiesta recente la BBC ha raccontato la catastrofe umanitaria della malnutrizione. L’attenzione del mondo è oggi concentrata sui Mondiali di calcio in Qatar e il loro lato oscuro, sulle proteste in Iran e la guerra in Ucraina. Nel silenzio lae la repressione di diritti stanno facendo sprofondare l’in una crisi umanitaria di cui non si vede il fondo. La condizione delle donne sotto il regime talebano Il 17 agosto 2021 i giornali titolavano con una promessa inaspettata ...