Acilia – La Lega | “Maccari scuola fantasma ancora chiusa | famiglie in difficoltà | dal campidoglio solo promesse”

(Di lunedì 28 novembre 2022) “LaCesareadè pronta dal 2015, manon apre, è saltata pure l’inaugurazione che era prevista a settembre, e a 7 anni dal completamento dei lavoriadesso, fatto il collaudo, è stata inviata la Scia antincendio. È tempo di chiudere questa ennesima storia di degrado e disservizio che si è trasformata in un gioco al massacro delledella zona, costrette a mandare i figli in istituti lontani da casa o a scegliere scuole private. Ringrazio i presidenti delle Commissionie Lavori Pubblici Fermariello e Stampete per il lavoro svolto, ora il Municipio X deve prendere in carico lae porla immediatamente al servizio della cittadinanza con arredi e personale”. Lo afferma in una nota il capogruppo della ...

