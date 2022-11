Accusa | un caffè e cinque panzerotti | si parlava così per ordinare droga Inchiesta nel tarantino Polizia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il personale del Commissariato di Grottaglie, coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e da unità cinofile delladi Frontiera di Bari, ha notificato l’avviso di conclusioni indagini, emesso dalla Procura di Taranto, nei confronti di quattro soggetti (dei quali uno già detenuto in carcere) presunti responsabili in concorso del reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e risalenti al periodo novembre 2021-febbraio 2022, prendono avvio dall’arresto per spaccio di un 40enne, ancora oggi agli arresti domiciliari: nel corso della perquisizione domiciliare, furono rinvenuti più di 70 grammi di cocaina e 44 grammi di hashish, oltre a materiale da taglio e per il confezionamento delle ...

