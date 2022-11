Accompagna un malato a morire in Svizzera | Cappato di nuovo indagato

Amara è la sua fine e, nel suosogno di potenza, delira da solo dal fondo di un fossato di ... Questo spettacoloil pubblico tra i meccanismi che vincolano le persone al gioco, ...Oggi è di ritorno dal viaggio con Romano , 82enne di Peschiera Borromeodi Parkinson. A proposito del suo impegno e delle conseguenze legali, Marco Cappato ha dichiarato: "Rispetto allo scorso ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Marco Cappato ha accompagnato l'82enne Romano, malato di Parkinson, a morire in Svizzera. Dopo l'autodenuncia ai carabinieri, l'attivista è finito nuovamente indagato ...