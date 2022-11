Abusivismo edilizio | il sindaco Pisani al ministro Picchetto Fratin | “Arrestare i sindaci? Chieda scusa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa)- “Ilaidi tutta Italia”. È Stefano, coordinatore di Piccoli Comuni Anci Campania edella città di Pollica, nel salernitano, a rispondere e tuonare contro le dichiarazioni sul disastro di Ischia, aldell’Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, che in una intervista ai media italiani ha ribadito nelle scorse ore come per risolvere il problema dell’“basterebbe mettere in galera ile coloro che lo lasciano fare”. Le reazioni deinon si sono fatte aspettare e il primo cittadino di Pollica, ...