Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond? Il suo provino avrebbe fatto impazzire i produttori

(Di lunedì 28 novembre 2022) Secondo nuovi report, unsegretoschizzare il 32enne inglesein testa alla classifica delle preferenze deidi. Siamo ancora nel regno dei rumor, ma secondo nuovi reportsarebbe il frontrunner per il ruolo di. Il 32enne inglese sarebbe finito in testa alla classifica delle preferenze deididopo unsegreto che si sarebbe tenuto a settembre. È stato riferito questo fine settimana su The Sun che di recente...

- Johnson potrebbe - il condizionale è quantomai obbligatorio - essere il (o uno dei) frontrunner per ereditare il testimone di James Bond da parte di Daniel Craig . La star di Kick - Ass ...James Bond potrebbe aver trovato un nuovo (e affascinante) volto, che siamo sicure vi farà innamorare all'istante. A impersonare il nuovo 007 potrebbe essereJohnson . L'attore inglese, giovane, bellissimo e dal fascino innegabile, avrebbe conquistato gli storici produttori della saga, che sarebbero a un passo dal confermarlo come il prossimo ...Secondo nuovi report, un provino segreto avrebbe fatto schizzare il 32enne inglese Aaron Taylor-Johnson in testa alla classifica delle preferenze dei produttori di James Bond.Un semplice casting ha scatenato le voci sulla presunta pole position del 34enne attore inglese, ma i giochi non sono ancora conclusi, tutt'altro.