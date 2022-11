A2A | a Milano una nuova cabina elettrica primaria

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 novembre 2022)(ITALPRESS) – E’ stata inaugurata aalla presenza dell’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini e dell’Assessora all’Ambiente e Verde del Comune Elena Grandi laSan Cristoforo.L’infrastruttura di A2A, realizzata per distribuire in modo integrato e capillare l’energia, contribuisce ad aumentare l’affidabilità della rete die a sostenere l’elettrificazione dei consumi in corso. La città è già oggi fra le metropoli europee con la più alta densità di potenzarichiesta per chilometro quadrato ed entro il 2030 si prevede un raddoppio dei consumi di energia.San Cristoforo è la seconda delle 10 cabine primarie che saranno realizzate da A2A a ...