A Washington Macron e Biden discuteranno gli equilibri globali del futuro

(Di lunedì 28 novembre 2022) La visita diL’ultima visita del presidente francese Emmanuelrisale al 2018. La prossima, che avverrà il 1 dicembre, si terrà in uno scenario globale molto diverso. Sembra finita l’ubriacatura americana di Donald Trump, la Cina si fa sempre più aggressiva, l’invasione dell’Ucraina ha riaffermato il legame statunitense con l’Europa, spostando il baricentro europeo verso Est, ai confini della Nato. Come riporta Foreign Affairs, Joee Emmanuelhanno due obiettivi comuni: da un lato, assicurarsi che l’Europa sia in grado di contenere l’aggressività russa e, contemporaneamente, che il sistema di istituzioni internazionali sia riformato per fare in modo che possa resistere all’ascesa della Cina. Le istituzioni internazionali in ...

Il Foglio

...lavorerà per sopprimere il progetto per danneggiare Russia e Turchia, per preservare i ... il presidente francese Emmanuelha criticato gli Stati Uniti (e la Norvegia) per aver ...Il presidente francese Emmanuelsarà ospitato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una rara visita di stato. I temi ...avviene più di un anno dopo la crisi tra Parigi esu un ... Macron vola a Washington mentre l’Ue cerca una tregua rapida con Biden sui sussidi Contenimento della Russia e della Cina. Collaborazione transatlantica per il mondo che verrà. Di questo parleranno Biden e Macron il primo dicembre ...Il presidente francese Emmanuel Macron visiterà New Orleans. Macron si recerà anche a Washington, dove incontrerà il presidente Joe Biden.