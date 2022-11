A Rosalba Giugni presidente di Marevivo | le chiavi della città di Firenze

(Di lunedì 28 novembre 2022) Con il gonfalone e il picchetto d’onore storicodi, la vicesindaca Alessia Bettini ha consegnato ledelle portecapitale toscana alladi, “appassionata Ambasciatrice del Mare, per la sua generosa e instancabile opera di sensibilizzazione all’educazione ambientale. A lei ci lega una storia di amicizia e una visione condivisa, fondata sui valorisalvaguardia dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile epromozione dell’economia circolare”. L’evento rappresenta un simbolico punto di partenza per lo sviluppo di sinergie future con l’Amministrazione comunale sui temi che l’Associazione porta avanti da quasi 40 anni per la ...

Comune di Firenze

La consegna domani a Palazzo Vecchio da parte della vicesindaca ...'Rischiamo di perdere gli ultimi quattro anni di lavoro'., presidente di Marevivo, è preoccupa per una legge che ha avuto una lunghissima gestazione e che infine era stata approvata in via definitiva durante l'ultima legislatura. 'Ma perché la ... A Rosalba Giugni, fondatrice di Marevivo Onlus, le chiavi della città di Firenze Le chiavi della città di Firenze alla presidente dell’associazione ambientalista Marevivo Onlus. La cerimonia avverrà domani, domenica 27 novembre, a Palazzo Vecchio in sala d’Arme, alla presenza dell ...Il mare, vero protagonista dei cambiamenti climatici globali, non è al centro della discussione della Cop27, mentre al tavolo in cui erano riunite la Nazioni del Mondo si discuteva e si prendevano acc ...