Zuppa di Porro 27 novembre 2022

(Di domenica 27 novembre 2022)di. Tutto sulla vicenda Ischia qualcuno prova buttarla sul cambiamento climatico Ma è evidente che la colpa è molto uomo.tozzi durissimo è inutile che ci giriamo intorno ma qua le case non sanate. Per una vole mi sembra che Abbia ragione da vendere. il problema è capire come farlo. Incredibile intervista di Elena fattori che dice come sul caso Suma oro il partito di sinistra sapesse tutto ha fatto finta di nulla perché mi piaceva quella copertina dell’espresso. E ora si scopre che usavo i soldi contro il caporalato per fare gli affari suoi.meloni fascista sei la prima della lista questo è lo slogan delle donne pacifiste piazza. Ipotesi accordo Maiorino con movimento cinque stelle secondo il Corriere della Sera ma in un’intervista alla stampa conte smentisce.Calenda che parla con la meloni e che preoccupò Forza Italia. Il giallo ...

Nicola Porro

elettrica: come è lo stato delle infrastrutture elettriche in Italia, e cioè le famose colonnine di ricarica, e la nostra rete può davvero reggere la potenza di una eventuale diffusione ...di. Per Corsera l'apertura è la furia russa su Kherson, Rep riporta intvv Merkel. E la Faz come il fletrino ricordano cosa è e chi ha ricnosciuto l'Holodomor come genocidio. Per Rep l'... Abuso d’ufficio, la logica di Travaglio è da grillino su Marte Rassegna ragionata dal web su: i guai giudiziari del presidente francese e un paio di precedenti emblematici, il triplo gioco di Confindustria, la stampa mainstream contro la Meloni a priori ...Zuppa di Porro Guarda questo video su YouTube 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:00 Immigrazione, più che la guerra diplomatica tra Italia e Francia è divertente vedere come i giornali italiani di sin ...