Ziyech illumina davanti al fantasma De Ketelaere | due messaggi opposti per il Milan

(Di domenica 27 novembre 2022) Non poteva non esserci anche l'impronta di Hakimnella vittoria del Marocco contro il Belgio. Un successo meritato, cercato fino...

Daily Milan

Ma nel recupero c'è il 2 - 0:per Aboukhlal che di prima intenzione trafigge Courtois. Il Marocco sale a 4 punti, uno in più degli uomini di Martinez, che si giocheranno tutto all'...è fuori dal progetto e a gennaio inevitabilmente le parti cercheranno una soluzione. MILAN ALLA FINESTRA . Ci ha provato il Milan a portarlo in rossonero. Ha tentato per tutta l'estate, fino ... Qatar 2022, Belgio-Marocco: illumina Ziyech, De Ketelaere... DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il Marocco batte a sorpresa il Belgio 2-0 grazie a una rete del sampdoriano Sabiri e al sigillo finale di Aboukhlal.