Xmas? Ricorda il fascismo Il Natale democratico si trasforma in farsa

(Di domenica 27 novembre 2022) Sarà l'ossessione sinistra di vedere il pericolo fascista ovunque soprattutto ora che c'è il centrodestra al governo. Sarà la recente polemica per la maglietta indossata da Enrico Montesano a Ballando con le stelle. Sarà un caso, ma da anni negli addobbi natalizi delle nostre città si vede la scritta, abbreviazione usata per l'inglese Christmas, senza che nessuno l'avesse mai accostata alla Decima Flottiglia Mas che anche della Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana. Ma non ci facciamo mancare nulla. Il caso ci porta a Pozzallo, nel Ragusano, in Sicilia. In città si iniziano a organizzare le luminarie natalizie ma a qualcuno la scritta "Merry" nella piazza principale non va giù e allora un gruppo protesta. "Quella scritta rievoca la X Mas, fascisti!". Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha preferito eliminare l'oggetto ...

