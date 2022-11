WWE | Triple H non chiude la porta ai tradizionali Survivor Series Elimination Match

(Di domenica 27 novembre 2022) Quest’annohato con se una grossa novità. Il classicoad eliminazione a squadre, che per anni e anni ha contraddistinto questo ppv, ha lasciato il posto al War Games, stipulazione cheH aveva rito in vita ai tempi del black & gold brand. Durante la conferenza stampa post ppv, “The Game” ha chiarito di nonre le porte ad un eventuale ritorno del classico 5 vs 5. “Cerchiamo di dare il meglio ai fan” Durante la conferenza stampa postH ha risposto ad una domanda circa la possibilità di rivedere ancora il tradizionalea squadre 5 vs 5, o se quel format debba considerarsi totalmente ...

... WarGames, ultimo Premium Live Event targato dell'anno che andrà in scena nella notte italiana fra sabato 26 e domenica 27 novembre dal TD Garden di Boston ed in cui H ha deciso di ...... Triple H sulle storyline in WWE: "Vogliamo che i nostri atleti sappiano dove andremo a finire" Non ci sono dubbi, da quando Triple H ha preso il controllo del team creativo della WWE le cose in casa Stamford sono cambiate, e gli show hanno subito un notevole cambio di marcia, che i fan hanno ...L'avvento di Triple H come nuovo capo del team creativo ha prodotto numerosi cambiamenti in WWE. Il 14 volte campione del mondo ha acquisito molto potere in seguito al clamoroso addio di Vince McMahon ...