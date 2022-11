WWE | SmackDown Women’s Championship in palio | ecco chi ha avuto la meglio

(Di domenica 27 novembre 2022) Il terzo match di Survivor Series vede come protagoniste Ronda Rousey, accompagnata dalla fedele amica Shayna Baszler e Shotzi, con quest’ultima pronta ad andare all’assalto del titolo detenuto da Ronda. Fa tutto Shotzi, ma Ronda resiste Il match non è durato molto, una decina di minuti, ma se Ronda puntava ad una vittoria istantanea e facile non aveva fatto i conti con la determinazione della sua avversaria. Infatti Shotzi riesce in più occasioni ad evitare l’Ankle Lock di Ronda e riesce a gestire alanche l’inferiorità numerica andando a più riprese a colpire entrambe le avversare anche con uno splendido volo fra il pubblico. Ma una volta tornate sul ring la campionessa chiude la pratica in breve tempo con la sua Armbar. What a dive from @ShotziWWE into the WWE Universe at #SurvivorSeries!!! pic.twitter.com/F7Sw11UsHR— WWE (@WWE) November 27, ...

