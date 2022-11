WWE | Possibile infortunio per Jey Uso | si parla di rottura della mano

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 27 novembre 2022) Il main event di Survivor Series ha visto affrontarsi in un War Games Match la Bloodline, da una parte, e il team composto da Sheamus, Butch, Ridge Holland, Drew McIntyre e Kevin Owens. Alla fine la vittoria è andata al clan dei samoani, con Sami Zayn decisivo per le sorti del match. Sembra, però, che Jey Uso sia uscito malconcio dal match, lui che già aveva problemi ad un polso. Il microfono a bordo ring Sembra che Jey Uso si sia infortunato durante il War Games Match di ieri notte. Durante alcune concitate fasi del match il microfono a bordo ring avrebbe colto alcune parole del samoano che fanno pensare ad un problema fisico per lui. Nel mentre si accingeva a salire sulle corde, Jey avrebbe comunicato ai compagni che temeva di essersi rotto una. Le telecamere hanno subito cambiato immagine. Jey comunque ha portato a termine il match portando a casa ...