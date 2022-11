WWE | Per il draft si potrebbe aspettare ancora a lungo? Ecco l’ipotesi più concreta

(Di domenica 27 novembre 2022) La WWE ha tenuto il suo ultimo evento live premium del roster principale dell’anno con le Survivor Series di sabato, un evento che negli ultimi anni ha visto contrapposte le star di Raw e quelle di SmackDown come tema ma che quest’anno ha subito una profonda rivoluzione, con l’introduzione dei War Games e delle rivalità che non erano relative alla sfida tra i roster. Appuntamento dopo WrestleMania Tuttavia, questo evento ha spinto alcuni fan a chiedersi quando la WWE terrà il prossimo. Diversi mesi fa, si era ipotizzato che la società avrebbe tenuto ildopo Clash at the Castle a settembre, ma non è successo. Durante la trasmissione odierna Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha fatto notare che si è parlato di tenere ildopo WrestleMania 39 ad aprile. Secondo Meltzer si è parlato di ...

