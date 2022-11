WWE | Ci sarebbe la voglia di riportare William Regal al termine del suo contratto con la AEW

(Di domenica 27 novembre 2022)è stata una figura importante ad NXT sotto il controllo di Triple H, il quale stanotte prima di Survivor Series lo ha ricordato e ringraziato con un video sui social. Adessoè protagonista in AEW, dove ha debuttato lo scorso marzo e recentemente è stato protagonista del grande tradimento ai danni di Jon Moxley. Triple H ha già riportato a Stamford diversi atleti e dirigenti e inevitabilmente si sta pensando ad un ritorno di, soprattutto dopo il recente promo di Dynamite in cui Moxley lo ha minacciato e gli ha consigliato di non farsi più vedere per evitare guai. Tutto è possibile Della situazione diha parlato Dave Meltzer alla Wrestling Observer Radio rispondendo alla domanda di un ascoltatore. Meltzer ha detto che ...

The Shield Of Wrestling

... in occasione del PPV No Way Out, dove riesce a sconfiggere Brock Lesnar nel main event dello show , diventando per la prima volta in carrieraChampion. Eddiepoi arrivato a WrestleMania ...... Bleszinski ha affermato che pensa che Ryan Reynoldsuna buona scelta per interpretare il ... Michael Knox, è Dave Bautista, attore ed ex wrestler statunitense noto per i suoi trascorsi in... WWE: data del Draft posticipata dopo WrestleMania 39 La WWE, secondo quanto riportato da Dave Meltzer, ha probabilmente procrastinato il Draft ad una data successiva a WrestleMania 39.Dal 2019, anno della sua nascita, ad oggi, la AEW ha fatto tanta strada. Ha lanciato un nuovo modo di concepire il Wrestling, ha creato nuove star nel panorama mondiale ed ha regalato incontri capaci ...