Wilma Goich ha violato il regolamento del GF Vip? – Video

(Di domenica 27 novembre 2022)- US Endemol Shine Gli ormai ex “positivos” del Grande Fratellosono stati davvero isolati dal mondo esterno, fino al loro ritorno nella casa, dopo aver contratto il Covid? E’ questo il dubbio che è entrato nella mente dei telespettatori del reality a causa di una frase pronunciata, nelle scorse ore, da. Mentre alcuni ‘poni’ discutevano dei mondiali di calcio, che si stanno svolgendo proprio in queste settimane in Qatar,ha infatti affermato: “Intanto l’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita“. Parole che, guarda caso, corrispondono alla realtà, visto che l’Argentina, nella sua partita d’esordio ai mondiali, è stata sconfitta dall’Arabia Saudita con un punteggio di 1-2. Un match che è avvenuto martedì 22 novembre, mentre la...