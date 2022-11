Volley femminile | Serie A1 | Milano batte Chieri nel big match | rimonta Casalmaggiore | ok Firenze e Cuneo

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per laA1 diha sconfittoper 3-1 nel bigpomeridiano. Il Veroè tornato al successo dopo la sconfitta rimediata contro Conegliano e si è portato provvisoriamente al secondo posto in classifica, a otto punti di distacco dalle Campionesse d’Italia (ma con una partita giocata in meno). Le piemontesi si fermano e restano in quinta piazza alle spalle delle quattro acclarate formazioni di riferimento. Alessia Orro (autrice di 10 punti!) ha sfruttato al meglio l’efficienza offensiva di tutte le compagne di squadra: 9 punti per l’opposto Magdalena Stysiak, 13 punti (5 muri) per la centrale Raphaela Folie affiancata in reparto da Jovana Stevanovic (15), 13 marcature per la ...