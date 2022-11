La7

Così Francesco, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi....su quel territorio che è stato abusato in passato " sostiene giustamente preoccupato il...integrata di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico - afferma Arcangelo Francesco, ... Violo (Geologo): "30% popolazione Casamicciola esposta a rischio elevato" “I dati del rapporto Ispra del 2021 indicano per Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della popolazione sono esposti ad un rischio elevato. Dopo le operazioni di soccorso e dei primi ...Roma, 27 nov. (askanews) - Convivere con il rischio idrogeologico, che in Italia è alto, richiede un piano integrato che preveda interventi strutturali di prevenzione e mitigazione e in certi casi anc ...