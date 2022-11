AGI - Agenzia Italia

...Francescoe il direttore Massimo Gargano per la sensibilità dimostrata nell'ospitare l'evento si è soffermata sull'importanza della giornata. "La figura femminile deve avere pari, ...Specialmente noi di +Europa, che della difesa deiabbiamo fatto il nostro Dna politico e il ... nonché Giorgio Pasetto e Marcodi +Europa Verona. I tre esponenti di +Europa quindi ... Vincenzi: "Diritti, sanità e lavoro sempre in primo piano" Al grido "Donne, vita e libertà", le donne hanno gettato il velo nero che portavano alla testa. Una giornalista, una studentessa, una avvocata, donne iraniane barbaramente trucidate con la colpa di es ...In occasione della seduta di commissione Cultura la senatrice dei 5 Stelle Vincenza Aloisio ha posto una serie di domande al ministro dello Sport Andrea Abodi sulla programmazione del Governo per la v ...