VIDEO Marco Odermatt vince il superG di Lake Louise | lo svizzero batte Kilde e Mayer

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022)ha vinto ildi, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Lo, sceso con il pettorale numero 6, si è imposto in maniera perentoria con il tempo di 1:32.53. L’elvetico, detentore della Sfera di Cristallo, si è lasciato alle spalle tre avversari di lusso come il norvegese Aleksander(a 37 centesimi), gli austriaci Matthias(a 78 centesimi) et Kriechmayr (a 86 centesimi). Il nostro Dominik Paris ha faticato sulla neve canadese e si è fermato al 14mo posto.è balzato al comando della classifica di specialità (questo era il primodella stagione) e anche della graduatoria generale con 80 ...