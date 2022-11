VIDEO Marcell Jacobs a ‘Ballando con le stelle’ | l’esibizione insieme alla moglie

... 'Inizio la settimana prendendomi cura di me stessa' Sempre impeccabile in, la conduttrice di ... Il ballerino per una notte sarà invece il campione d'altleticaJacobs.Primo incontro traJacobs e Usain Bolt. Il campione olimpico ed europeo in carica dei 100 metri, con un personale di 9"80, e l'uomo più veloce della storia (9"58) si sono incontrati ad Abu Dhabi. Entrambi ospiti ...Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza sono stati i ballerini per una notte della prima semifinale di Ballando con le Stelle 2022. Attesi dal pubblico e dai giudici, hanno regalato un’esibizione che ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...