La Gazzetta dello Sport

Con un emozionantesu Instagram, l'allenatore della Spagna,Enrique, ha voluto rivolgere un messaggio di auguri di compleanno a sua ...L'ex allenatore di Roma e Barcellona ha pubblicato unsu Instagram in cui, mentre va in bici, ... Il commovente messaggio diEnrique si conclude così: 'Amore, ovunque tu sia, tanti baci. ... Video, Luis Enrique: i toccanti auguri su Instagram alla figlia scomparsa Il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique, in un toccante messaggio diffuso sui social, ha voluto ricordare la figlia Xana, scomparsa nel 2019 a soli 9 anni a causa di un tumore alle ossa. Su I ...Luis Enrique ha parlato del collega Josè Mourinho Luis Enrique, CT della Spagna e tecnico della Roma nella stagione 2011-2012, ha parlato dell’attuale allenatore dei giallorossi Josè Mourinho nel cors ...