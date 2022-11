Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 novembre 2022)DEL 27 NOVEMBREORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E IN VIAGGIO SULL’A1-NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE, IN QUESTO CASO SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI. NON CI SONO ALTRE SEGNANI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE SI MANTIENE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA. DIAMO INVECE UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA INFATTI SOSPESO IL SREVIZIO SULLA LINEA FL6-NAPOLI VIA CASSINO TRA VAIRANO E CASSINO ...