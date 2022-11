Agenzia ANSA

... una mamma di 56 anni, che era in auto insieme alla figlia 17enne, ritrovata morta, un bimbo di 8 anni, scivolatobraccia della madre, salvata dai vigili del fuoco, e un uomo di Arcevia. ...Le Regole d'Ampezzo, l'antica forma di proprietà collettiva delle famiglie cortinesi, abbandonano la gestione delle cime della valle. E la restituiscono allo Stato, ovvero al Demanio. Una decisione ... Via dalle vette,Regole Cortina restituiscono cime al Demanio - Veneto Terrorizzata e temendo il peggio, aveva chiamato il padre chiedendogli di venire a prenderla e portarla via in una zona più sicura di Ischia.«Purtroppo di fronte a questa tragedia non ci sono parole. Non posso che esprimere tutta la mia vicinanza alle vittime e alla comunità. Non posso che pregare per chi non c'è più e perché si riescano a ...