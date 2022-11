Verso una difesa europea Cos’hanno detto Tremonti | Carta | Urso e Lucchini

Leggi su formiche

(Di domenica 27 novembre 2022) “Il momento” per una“oggi è arrivato, con l’emissione di eurobond per la pandemia e, si spera, non solo per quello”. A dirlo è Giulio, presidente dell’Aspen Institute Italia e presidente della commissione Esteri della Camera, eletto con Fratelli d’Italia, nel corso della conferenza “La battaglia di Pavia e il futuro della(1525-2025)”, svoltasi ieri a Pavia presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi. Il convegno è stato organizzato da Aspen Institute Italia con la collaborazione di Intesa Sanpaolo e il contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Leonardo. “Nel 2003 a Bruxelles fu proposta durante il semestre di presidenza italiano l’emissione di eurobond per finanziare infrastrutture e la. ...