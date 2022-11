Vanity Fair Stories 2022 | Raf | «Gli anni Ottanta e la bellezza della leggerezza»

Dopo il successo delle quattro precedenti edizioni, torna ilStories , il più grande evento completamente dal vivo diche per la prima volta va in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14). Tema di quest anno The ...Non ricevere il titolo sarebbe uno smacco e a Palazzo si sta pensando a un alternativa da proporre a Edoardo secondo il Mail on Sunday .\ Altre storie diche ti possono interessare: - ...Sul palco del Vanity Fair Stories, l'attore e sceneggiatore ha parlato del significato che la parola cambiamento ha nella sua vita, dell'importanza della sua famiglia e di quella volta che, non ancora ...Il creator digitale che su TikTok sta riscrivendo le regole della comicità ha aperto la seconda giornata del Vanity Fair Stories. Sul palco del Teatro Lirico ha parlato degli esordi, di mamma e papà e ...