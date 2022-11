Vanity Fair Stories 2022 | dopo 12 anni torna «Boris»

Dopo il successo delle quattro precedenti edizioni, torna ilStories , il più grande evento completamente dal vivo diche per la prima volta va in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14). Tema di quest anno The ...Nel frattempo, i giovani attori del cast hanno rilasciato una lunga intervista aStories dove hanno fornito qualche piccola anticipazione sulla trama delle nuove puntate. Artem , per ...Caterina Guzzanti, Paolo Calabresi, Carlo De Ruggieri e Aurora Calabresi salgono sul palco, tra «Li mortanguerieri» a «Dai, dai, dai» ...I due attori, interpreti del film Le otto montagne, hanno risposto alle domande del pubblico, sul loro nuovo film, i ruoli interpretati e il loro nuovo rapporto con la montagna, diventata un luogo del ...