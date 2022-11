Vanity Fair Stories 2022 | Arisa sul palco | «Cambio sempre | lascio i miei dolori alle Arisa precedenti»

Gianluca Grignani si racconta sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber, a Milano, in occasione della seconda giornata delStories 2022 . "Io non mi ergo sul palco e non sono meno ..."Avere una passione che ti segue nel cambiamento è una grande fortuna". Annalisa si racconta sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber, a Milano , in occasione della seconda giornata delStories 2022 . "Sono una persona che si fa un sacco di autoanalisi , mi guardo spesso allo specchio, cerco in continuazione di cambiare in meglio . E, considerato che ho un rapporto ...«Anni fa dicevo di essere una spugna con un amplificatore attaccato. E lo sono ancora». Gianluca Grignani si racconta sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber, a Milano, in occasione della seconda gi ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...