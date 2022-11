Vanessa Gravina sconvolge tutti | confessione inaspettata

Blasting News Italia

In barba a chi ha criticato il daily ed era pronto a far saltare il progetto, oggi la serie con Alessandro Tersigni eappassiona più di due milioni di telespettatori. È inoltre tra i ...In questa stagione, però, ha fatto il suo ingresso la nipote della contessa Adelaide (), donna indipendente, di carattere e competente che sin da subito ha colpito Conti, tra i due a ... Il Paradiso, l'attrice di Adelaide si confessa: 'Mi sentivo disperata, con sguardo spento' In queste ore l’attrice Vanessa Gravina ha fatto una clamorosa confesssione: le parole della protagonista de Il Paradiso delle Signore. Le ultime dichiarazioni di Vanessa Gravina non hanno fatto altro ...Vanessa Gravina, interprete de Il Paradiso delle Signore, ha rivelato di essere buddista e di aver ritrovato un suo equilibrio ...