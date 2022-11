Van Basten consiglia a Ziyech di cambiare squadra | ecco cosa gli ha detto

(Di domenica 27 novembre 2022) Hakim, giocatore del Chelsea e ora al Mondiale con il Marocco, potrebbeclub.il consiglio di VanStefano Bizzotto, durante la telecronaca di Belgio Marocco, ha svelato le parole di Vanin un’intervista: «Vai altrove è un peccato restare fermo, talenti come te devono giocare». Adani, ex giocatore al commento tecnico, ha poi aggiunto: «Credo che lo ascolterà, cambierà maglia, credo che la sua avventura al Chelsea andrà a terminare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Hakim Ziyech, giocatore del Chelsea e ora al Mondiale con il Marocco, potrebbe cambiare club. Ecco il consiglio di Van Basten. Stefano Bizzotto, durante la telecronaca di Belgio Marocco, ha svelato le parole di Van Basten a Ziyech in un'intervista: "Vai altrove è un peccato restare fermo, talenti come te devono giocare".