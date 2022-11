Una malattia gravissima ha colpito Marco Bocci | “Ho visto la morte da vicino” fan sconvolti

Leggi su howtodofor

(Di domenica 27 novembre 2022) Il dramma diche ha scioccato il suo pubblico: scopriamo che cosa gli è capitato di brutto.è uno degli attori italiani che è stato in grado di conquistare il pubblico non solo per la bravura nel recitare ma anche per il suo fascino disarmante, in classico stile “bello e dannato”. Noto attore,è riuscito ad ottenere il diploma presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica chiamato La Scaletta e diretto da Giovanni Battista Diotajuti a Roma. Da quel momento in poi, si è dedicato completamente ai suoi lavori di cinema e televisione, tra i quali citiamo I cavalieri che fecero l’impresa, la serie tv Incantesimo, e le miniserie televisive Graffio di tigre e Caterina e le sue figlie 2 e il famosissimo Romanzo Criminale. Ma a rendere...