Un super Marocco mette ko il Belgio 2-0 Ora guida il girone

Il primo tempo si avvia verso la conclusione quando al 47' ilsegna con Ziyech direttamente su punizione ma il gol viene annullato dall'arbitro che, richiamato dal VAR, torna sulla sua ...La 30enne si è fatta inevitabilmente notare sugli spalti in occasione della partita Croazia -indossando una tutaattillata con il motivo a scacchi della sua Nazionale. Come se non ...Il centrocampista della Sampdoria segna il gol che apre il match, mentre il fantasista del Chelsea serve l'assist decisivo per la rete di Aboukhlal che regala la vittoria alla squadra di Regragui ...MONDIALI 2022 - Super partita del Marocco che vince 2-0 contro il Belgio e si porta in testa al Gruppo F. Prima vittoria in questo mondiale ...