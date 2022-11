Un posto al sole | anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 | Niko in cerca di soldi

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 27 novembre 2022) Unalinaugurerà una nuova settimana di programmazione focalizzando l'attenzione soprattutto sulla festa a sorpresa che Bianca organizzerà per Antonello alla Terrazza, in occasione del suo compleanno. L'evento, come svelano ledella soap opera di Rai 3 dal 28al 2, però, non andrà come sperato dalla Boschi e il ragazzino vivrà un momento di forte crisi. Poco dopo, Viola coglierà l'occasione per impartire ai suoi alunni una significativa lezione di vita, mentredeciderà di partecipare al piano di vendetta di Manlio. Il giovane Poggi, a tal proposito, inizierà a reperire il denaro che occorre per pagare un sicario per uccidere Lello Valsano, l'assassino di Susanna. Dal canto suo, Samuel cercherà di calmare le ...