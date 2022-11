Ultime Notizie Serie A | il Manchester United su Leao | una big di Serie A su Colombo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 19.00 – Una big vuole– Il Milan vorrebbe esercitare il controriscatto per l’attaccante del Lecce. La notizia 17.00 –su– Il club inglese sarebbe fortemente interessato all’attaccante del Milan. La notizia 15.00 – Brasile, Tite – «Neymar ha giocato da infortunato. Lui e Danilo…». Le parole 13.00 – Ronaldo, la clamorosa indiscrezione – «Pronti 215 milioni per 3 anni». La notizia 11.00 – Le condizioni di Immobile – Il recupero del capitano della Lazio procede bene, l’obiettivo è una maglia da titolare per il 4 gennaio. La notizia 9.45 – Il futuro di Allegri – Insieme fino a ...