Ucraina | ultime notizie Attacchi russi nel Donetsk | altri due civili uccisi Civili in fuga da Kherson

(Di domenica 27 novembre 2022) Bombardamenti continui ininda. Ihanno colpito le linee elettriche: ieri meno del 5% dei residenti aveva la corrente in casa. Secondo l’Istituto americano per lo studio della guerra, il ritmo della guerra sul fronte aumenterà nelle prossime settimane con il calo delle temperature. Per Kiev, Mosca prepara una “mobilitazione” segreta per rafforzare il fronte. Sale a 851 il bilancio dei bambini feriti da inizio guerra. A Kiev ripristinati riscaldamento e luce. Rinviato il viaggio del ministro degli Esteri russo Lavrov a Minsk, dopo la morte dell’omologo bielorusso Makei. Intanto, il Vaticano si offre per una mediazione traa e