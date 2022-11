Ucraina | stabilizzato all' 80% sistema elettrico Kiev | segnali di possibile ritiro russo da Zaporizhzhya

QUOTIDIANO NAZIONALE

Una resistenza che sembra dare i primi frutti concreti, visto che proprio oggi il presidente dell'Agenzia nucleareKotin parla di segnali di una possibile ritirata dei russi dalla centrale di ...il funzionamento del sistema energetico ucraino e il deficit della capacità a livello nazionale rimane al 20%. Così il primo ministro Denys Shmyhal, come riporta Ukrinform. Guerra Ucraina, news in diretta. "Russia prepara mobilitazione segreta". Fuga da Kherson - Esteri Una resistenza che sembra dare i primi frutti concreti, visto che proprio oggi il presidente dell'Agenzia nucleare ucraina Kotin parla di segnali di una possibile ritirata dei russi dalla centrale di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...