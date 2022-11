Ucraina | a Kiev ancora 130mila persone senza elettricità | Zelensky | Mosca vuole distruggerci con il freddo e il buio

RaiNews

26 nov 19:15 Azienda elettrica promette a: "Da oggi avrete più luce" L'aziendaper la distribuzione dell'elettricità Dtek ha scritto su Facebook un messaggio ai cittadini della capitale ...Secondoci sarebbe la mano di Mosca. D'altronde, come spiega La Stampa, 'in questi nove mesi ...il regime di Lukashenko è stato accusato di permettere alle truppe russe di sparare contro l'... A Kiev ancora 130 mila senza elettricità. Zelensky: "Vogliono distruggerci con gelo e buio" - Lituania e Polonia sosterranno l'Ucraina finché necessario. Dichiarazione di intenti comune sottoscritta oggi a Kiev - Lituania e Polonia sosterranno l'Ucraina finché ne La previsione è dell'Istituto americano per lo studio della guerra. Kiev, Mosca prepara nuova 'mobilitazione' segreta. Bombe russe sul Donetsk, 5 civili uccisi ieri. Ripristinate a Kiev quasi al 100% ...