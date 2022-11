“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di domenica 27 novembre 2022

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMaria Falcione, talentuosa scrittrice nasce a Benevento il 31 ottobre 1979. Ha composto numerose opere tra cui la pubblicazione di sei libri più la partecipazione a numerosi concorsi letterari. I suoi libri sono stati esposti alla fiera del libro di Milano e di Torino e depositati nella libreria nazionale in Roma. Qualificandosi sempre tra i primi posti. Collabora con una testata giornalistica locale ed è presente nel settore letterario in più vesti. La sua carriera parte con il suo primo scritto “Un sorriso lungo il viaggio” che le ha aperto le porte del componimento personale fino a giungere alla sua ultima pubblicazione “Il passato non si riscatta”. Da allora la partecipazione attiva della scrittrice ha fatto si che i suoi numerosi lettori potessero ogni volta confrontarsi con un suo nuovo lavoro. Attendiamo per questo con trepidazione nuovi lavori che ...

TUTTO mercato WEB

... persone potenti e imperturbabili, davanti a me che saltavano come dei. Questo è il calcio, quei 90 minuti in cui ti dimentichi chi sei e si diventauguali, non esistono più i problemi, ...... persone potenti e imperturbabili, davanti a me che saltavano come dei. Questo è il calcio, quei 90 minuti in cui ti dimentichi chi sei e si diventauguali, non esistono più i problemi, ... Dall'Italia al Qatar, tutti pazzi per Rafa Leao. Ma il Milan non molla e si appella alla clausola Dall'Italia al Qatar, Rafael Leao continua a impressionare gli addetti ai lavori di tutto il mondo a suon di giocate e gol decisivi. Per il primo centro con la maglia del Portogallo l'attaccante del M ...Al Fifa Fan Festival argentini, messicani e tanti qatarioti, hanno vissuto insieme le emozioni della partita. Ma al fischio finale è partita la festa incontenibile tra balli, musica e il nome di Leo a ...