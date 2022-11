Turchia | tifoso invade il campo e colpisce il portiere con la bandierina – VIDEO

(Di domenica 27 novembre 2022) Clamoroso innella sfida tra Goztepe-Altay, unentra ine con lailavversario Clamoroso innella sfida tra Goztepe-Altay, unentra ine con lailavversario. Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… ?pic.twitter.com/ylfsSKmrxM— SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022 Partita sospesa dall’arbitro con i giocatori rientrati negli spogliatoi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Momento vergognoso durante Goztepe - Altay, derby di Smirne valevole per la seconda divisione turca. Dopo un lancio di petardi che ha portato al ferimento di alcuni spettatori, undella squadra di casa colpisce più volte il portiere degli avversari Ozan Ozenç con l'asta della bandierina. La partita è stata sospesa dall'arbitro.