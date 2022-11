Troppo arrabbiata con la vita | il dramma privato di Emma

(Di domenica 27 novembre 2022) "Adesso che lui non c'è più sono un'altra persona":Marrone, ospite dell'evento "Luce!" a Firenze, è tornata a parlare della morte di suo padre Rosario, scomparso due mesi fa. La cantante, nel frattempo, ha detto addio ai lunghi capelli biondo platino ed è tornata al suo colore naturale, il castano, preferendo un taglio molto più corto. "Sonocon lain questo momento - ha dettointervistata sul palco -. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto". "Io so chi ero quando c'era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo - ha proseguito l'artista -. Adesso che lui non c'è più sono un'altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. Lati ...

Emma Marrone è tornata a parlare del papà e l'emozione è stata ancora una volta tanta. Morto improvvisamente ormai due mesi fa, papà Rosario ha lasciato un ...La cantante scoperta da Maria De Filippi parla di come è cambiata la sua vita senza il padre Rosario e mostra un nuovo look ...