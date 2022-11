Agenzia askanews

Secondo, comunque, come è accaduto con la pandemia anche questa"potrebbe rivelarsi una grande opportunità. Per aprire gli occhi e mettere in moto la volontà politica. Non c'è niente ...L'incontro con Emma Summerton, perProvera, "è sembrato interpretare questo desiderio di ... Pensando al momento diattuale, il numero uno di Pirelli sottolinea che "è proprio dia ... Tronchetti: crisi energetica mette a rischio democrazia europea Milano, 27 nov. (askanews) - 'Se l'Europa perde la sua competitività economica, mette a rischio il suo modello di welfare. E la storia insegna ...Seduto a una tavola rotonda con un grande camino alle spalle, parlando della sua visione del momento attuale, Tronchetti Provera ha concluso: «Le crisi, come quella attuale, sono momenti di grandi ...