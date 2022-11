Tragedia a Casamicciola | anche i caschi rossi sanniti alla ricerca dei dispersi

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Super lavoro dei Vigili del Fuoco di Benevento in queste ultime ore. Ladiha imposto la mobilitazione di alcuni reparti deidel capoluogo sannita presso l’isola di Ischia. E’ prassi, allo scattare delle malaugurate emergenze del territorio, i reparti dei Vigili del Fuoco vengano spostati per partecipare alle operazioni di soccorso nelle zone colpite. In occasione del nubifragio che colpi due mesi fa alcuni comuni della vicina provincia di Avellino dal Comando Provinciale di Benevento partirono squadre per supportare l’opera dei colleghi irpini. L’enormità della frana che ha colpito “l’isola verde” ha evidentemente imposto al coordinamento nazionale della Protezione Civile di muovere sul territorio tutte le squadre possibili dei Vigili del ...

... dà voce al dolore per la notizia della prima vittima della frana a, per quanti sono ... Speriamo che questafaccia maturare altri tipi di scelte per il territorio'. 'Come diocesi e ...Mentre parliamo, asi continua a scavare per trovare chi manca all'appello. Ci ... I geologi, e non solo loro, dicono che quella di Ischia era unaannunciata. Concorda 'Purtroppo ...Frana a Ischia, si scava nel fango. Morta una 31enne, 11 i dispersi. Mattarella e Meloni: vicini alla popolazione colpita. Da evacuare 200 persone, case a rischio crollo. Ritrovata la famiglia con il ...La tragedia che si è consumata nel comune di Casamicciola a Ischia (Napoli) non è una sorpresa o un frutto del “destino cinico e baro”. Non occorre essere esperti di geologia o di qualsivoglia scienza ...