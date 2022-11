Tra caz*i e maiale | l' affondo di Selvaggia Lucarelli contro la Zanicchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) "Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo":interviene su quanto successo ieri in puntata a Ballando con le Stelle. La giornalista, infatti, ha definito le uscite dellanel corso del programma come "squallide" e per questo si è scatenato il putiferio.di lei e a difesa della cantante si è schierato il giudice Mariotto. "C'è una concorrente, Iva, che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra ca**i eda settimane - ha scritto lasu Facebook -. È show, dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo. Ok, aspettiamo di vedere un futuro concorrente di “La sai l'ultima” gareggiare con un tango. Nel frattempo le scappano due tro*a rivolti a una giurata". ...