Torino | Praet desideroso di tornare | la situazione

In Inghilterra, "traducendo" la sterlina,guadagna grossomodo 2,5 milioni netti di euro a stagione. Il, però, vuole stare ben sotto quota 2. Più vicino a 1,5. Il belga ha compreso le ...Anche perché a gennaio gli spazi per Seck potrebbe ridursi ancora di più, soprattutto nel caso in cui aldovesse tornare DennisVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il belga guadagna 2,5 milioni di euro al Leicester: per riabbracciare la maglia granata è già pronto a rinunciare a tanti soldi ...