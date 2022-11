Terra Amara anticipazioni 28 Novembre 2022 episodio 70

(Di domenica 27 novembre 2022)28Sait viene a sapere da Musa che il signor Demir gli ha commissionato un lavoro: deve andare nell’aranceto di Yilmaz e segare tutte le piante. Appena viene a conoscenza del piano, Sait va a cercare Yilmaz, che si reca nei campi insieme a Sait per mettere in fuga i malviventi L'articolo proviene da MediaTurkey.

Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano invece che la Altun finirà con l'avercela su anche con un'altra servitrice, ossia Mihmet , ...

Le anticipazioni di Terra amara sulle prossime puntate italiane rivelano che Zuleyha scoprirà che Yilmaz e Mujgan hanno una relazione dopo averli visti insieme al circolo. A tal proposito, Gulten si ...