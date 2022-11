Tennis | il Canada batte l’Australia e vince per la prima volta la Coppa Davis

Successi nei due singolari firmati da Auger - Aliassime e ...Ilfesteggia. A Malaga, battendo l'Australia di Lleyton Hewitt 2 - 0, la premiata ditta Aliassime and Co. conquista l'Insalatiera d'argento sbrigandosi con i due singolari. È la Coppa di Felix, ...COPPA DAVIS - Finale a senso unico al Martin Carpena di Malaga: Shapovalov batte Kokkinakis, Auger-Aliassime liquida in due set De Minaur: dopo aver vinto la se ...Dopo la sconfitta di ieri nella semifinale di Davis Cup contro il Canada, per l'Italia arriva una piccola, buona notizia. Infatti gli azzurri, con la Spagna, hanno ricevuto una wild card per le Finals ...